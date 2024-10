Buoni spesa per celiaci su piattaforma online, l'assessore Volo: "In linea con gli standard nazionali" (Di giovedì 24 ottobre 2024) I Buoni spesa cartacei per oltre 18 mila pazienti celiaci siciliani saranno dematerializzati dalla primavera del 2025. Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la Regione Siciliana aderisce, infatti, alla piattaforma nazionale "Celiachi@RL", la Agrigentonotizie.it - Buoni spesa per celiaci su piattaforma online, l'assessore Volo: "In linea con gli standard nazionali" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Icartacei per oltre 18 mila pazientisiciliani saranno dematerializzati dalla primavera del 2025. Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la Regione Siciliana aderisce, infatti, allanazionale "Celiachi@RL", la

