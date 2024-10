Borsa | in Europa apertura in rialzo Londra +032%

Borsa: in Europa apertura in rialzo, Londra +0,32% (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Borse in Europa aprono la seduta in rialzo. Londra sale dello 0,32%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,38 per cento. Gli utili di Barclays e di Unilever, sopra le stim degli analisti stanno sostenendo i listini. Intanto i futures statunitensi(S&P +0,28% e Nasdaq +0,59%) salgono spinti da Tesla che ieri ha annunciato utili sopra le attese. Quotidiano.net - Borsa: in Europa apertura in rialzo, Londra +0,32% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le Borse inaprono la seduta insale dello 0,32%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,38 per cento. Gli utili di Barclays e di Unilever, sopra le stim degli analisti stanno sostenendo i listini. Intanto i futures statunitensi(S&P +0,28% e Nasdaq +0,59%) salgono spinti da Tesla che ieri ha annunciato utili sopra le attese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : in Europa apertura in rialzo - Londra +0 - 32% - Londra sale dello 0,32%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,38 per cento. Gli utili di Barclays e di Unilever, sopra le stim degli analisti stanno sostenendo i listini. Le Borse in Europa aprono la seduta in rialzo. Intanto i futures statunitensi(S&P +0,28% e Nasdaq +0,59%) salgono spinti da Tesla che ieri ha annunciato utili sopra le attese. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi - Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che l'eurozona, nonostante il rallentamento della sua economia, non è diretta verso la recessione. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi - Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che l'eurozona, nonostante il rallentamento della sua economia, non è diretta verso la recessione. (Quotidiano.net)