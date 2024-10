Bologna-Milan | Il match è rinviato per maltempo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ora è ufficiale, il match fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, è rinviato causa del maltempo.Il comunicato del Comune del capoluogo emiliano:"Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato Europa.today.it - Bologna-Milan | Il match è rinviato per maltempo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ora è ufficiale, ilfra, in programma sabato alle 18, ècausa del.Il comunicato del Comune del capoluogo emiliano:"Sabato al Dall’Ara non si giocherà. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato

