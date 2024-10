Bologna, chi erano le vittime dell’esplosione a Borgo Panigale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiamavano Lorenzo Cubello e Fabio Tosi le vittime dell’esplosione avvenuta nel pomeriggio di mercoledì nello stabilimento Toyota Material Handling di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. I due, rispettivamente di 37 e 34 anni, sono stati travolti dal cedimento di un capannone, causato dalla deflagrazione. Altre 11 persone sono rimaste ferite nell’incidente. Cubello, secondo quanto confermato a LaPresse, sarebbe diventato padre tra due mesi. La Toyota Material Handing è una multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, con sede in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale. Per la giornata di venerdì 25 ottobre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati dell’area metropolitana della città di Bologna. Lapresse.it - Bologna, chi erano le vittime dell’esplosione a Borgo Panigale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiamavano Lorenzo Cubello e Fabio Tosi leavvenuta nel pomeriggio di mercoledì nello stabilimento Toyota Material Handling di, in provincia di. I due, rispettivamente di 37 e 34 anni, sono stati travolti dal cedimento di un capannone, causato dalla deflagrazione. Altre 11 persone sono rimaste ferite nell’incidente. Cubello, secondo quanto confermato a LaPresse, sarebbe diventato padre tra due mesi. La Toyota Material Handing è una multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, con sede in via Persicetana Vecchia a. Per la giornata di venerdì 25 ottobre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati dell’area metropolitana della città di

Esplosione Toyota Bologna - due lavoratori morti e undici feriti : chi sono le vittime - . . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un boato fortissimo, vetri in frantumi e le pareti che quasi tremavano. È questo quello che hanno avvertito i lavoratori della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, in. (Bolognatoday.it)

Esplosione Toyota Bologna - due lavoratori morti e undici feriti : chi sono le vittime - Le vittime sono Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, entrambi di Bologna. Erano le 17. Bologna, 24 ottobre 2024 – Un boato improvviso ha fatto tremare i muri. “Se fossi stato due metri più in là forse non sarei qui, ora – ha raccontato al fratello Alessandro –. “Ho pensato al terremoto”, racconterà una dipendente. (Ilrestodelcarlino.it)

Bologna - esplosione in un capannone Toyota : salgono a due le vittime - L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 17:20 per far fronte al crollo della struttura. Il bilancio attuale è di due morti e due feriti. La seconda vittima, trasportata in ospedale in condizioni critiche, è deceduta poco dopo il ricovero. (Lapresse.it)