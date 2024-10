Oasport.it - Basket femminile, Sesto San Giovanni ha vita facile in EuroCup sul Benfica al PalaBorsani

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Seconda vittoria in fila per la GeasSanin. Non c’è storia aldi Castellanza, con le lombarde che hannocontro il: punteggio finale nettissimo per 92-58, con Anna Makurat mattatrice della sfida con 30 punti in 34 minuti a cui aggiunge 12 rimbalzi, di cui 4 offensivi. Ma la partita è decisa sin dai primissimi minuti. La polacca è protagonista con una striscia di undici punti in fila che portano in avanti la Geas, poi ci pensano Conti, Moore e Gwathmey, che sono le altre promotrici di un parziale di 14-0 che spingonoavanti sul 25-9 dell’8?. Poi Gwathmey e Gustavsson a mettere il punto esclamativo su un primo quarto dominato sul 33-15. E da lì è un vero e proprio dominio. Il secondo quarto vede ilprovarci con Ovner e Faustino, ma riducendo il margine a tredici lunghezze al massimo.