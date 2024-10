Triesteprima.it - Aveva rubato in mezza Italia, quarantenne croata nei guai: farà 10 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)in pendenza un doppio mandato di cattura per reati commessi in, ma anche in Croazia, sua nazione d'origine. Una donna di 41domiciliata nel veneziano a Cavarzere, sulla quale pendeva un mandato di cattura emesso dalla Corte d'Appello di Trieste, è stato arrestata ieri sera