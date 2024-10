Iltempo.it - Autonomia, Zaia: "Siamo abituati a strada in salita e non ci fa paura"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Venezia, 22 ottobre 2024 "L'non ha mai avuto unain discesa. Noi abbiamo celebrato il referendum non per gentile concessione democratica,andati davanti alla Corte costituzionale.allaine non ci fa". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca, nel corso della 1/a Giornata dell'a Venezia. "Non mi preoccupano le critiche o che siano da fuori o dall'interno della maggioranza, questo è un percorso che dobbiamo fare insieme. L'era lì per tutti, la Costituzione è autenticamente federalista. Nel 2001 fanno questa modifica del Titolo V, perché cresceva il consenso della Lega al Nord, ma si è voluto dare un segnale per dire: 'Roma ce la farà lo stessò", ha sottolineato. Tutto il centrodestra sosterrà il referendum? "La risposta è sì.