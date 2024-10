Lapresse.it - Auto sommerse da acqua e fango, i danni della tempesta nelle Filippine

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le diffuse inondazioni e frane provocate da unatropicale nel nord-est dellehanno provocato diverse vittime. Il governo ha chiuso scuole e uffici per il secondo giorno in tutta l’isola principale di Luzon per proteggere milioni di persone. Circa 20 tempeste e tifoni colpiscono leogni anno. Nel 2013, il tifone Haiyan, uno dei più forti cicloni tropicali registrati al mondo, ha causato più di 7.300 morti o dispersi e ha raso al suolo interi villaggi.