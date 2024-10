Auto in movimento prende fuoco, salvo il conducente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Martinengo. Giovedì mattina, poco prima delle 11, i Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per l’incendio di un’Autovettura sulla strada provinciale ex SS 498 a Martinengo. <br clear=all> L’Autovettura era in movimento quando si è innescato l’incendio. Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. I Vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. <br clear=all> Bergamonews.it - Auto in movimento prende fuoco, salvo il conducente Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Martinengo. Giovedì mattina, poco prima delle 11, i Vigili delvolontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per l’incendio di un’vettura sulla strada provinciale ex SS 498 a Martinengo.

