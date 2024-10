Oasport.it - ATP Basilea, Shelton e Rune mostrano i muscoli, Mpetshi Perricard supera Auger-Aliassime

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si completano gli ottavi di finale al torneo di. Andrey Rublev e David Goffin erano comodamente in poltrona ad aspettare chi avrebbe fatto loro compagnia tra i migliori otto del torneo e adesso conoscono i propri avversari. Per il russo il prossimo ostacolo si chiama Ben; lo statunitense ha messo fine alla ‘favola’ di Stan Wawrinka, che nelle ultime settimane appare in una versione mai vista nelle ultime stagione,ndolo in due set assai tirati. Per il belga c’è Holger, come da pronostico; il danese ha mandato ko Dominic Stricker, che ha sprecato l’occasione di servire per il terzo set. GIovannisi prende lo scalpo di Felixcon una partita da 22 ace, e quando la sua migliore arma funziona in questo modo c’è da sudare parecchio.