Atalanta-Celtic 0-0 la Dea spreca e si ferma sulla traversa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finisce con un deludente 0-0 la sfida tranella terza giornata di Champions League. Ai punti la Dea avrebbe sicuramente meritato la vittoria, avendo collezionato occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, ma si è scontrata con la solidità difensiva degli scozzesi. Rodgers ha tratto insegnamento dai sette gol presi a Dortmund e ha schierato una squadra più difensiva, una scelta che alla fine ha pagato. Tanti rimpianti per i bergamaschi, che colpiscono anche due traverse nel primo tempo con Pasalic ma alla fine si devono accontentare di un solo punto. Occasione fallita per Gasperini, che sale così a quota 5 in classifica, mentre ilrimane a una sola lunghezza di distanza. Partenza coraggiosa del, che prova a tenere alto il ritmo ma manca di qualità nell’ultimo passaggio.