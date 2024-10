Assemblee sindacali territoriali nella durata sono compresi i tempi di percorrenza

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Come si computano idiper la partecipazione all’assemblea sindacale territoriale da parte di un dipendente della scuola? Devono essere aggiunti alladel monte ore annuale previsto per l’assemblea territoriale? Il diritto di assemblea è regolato, in via generale, per il lavoro pubblico, dal CCNQ sui permessi e sulle prerogativedel 4 dicembre 2017, art. 4. Lo ricorda l'Aran rispondendo al quesito. L'articolodi