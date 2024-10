Palermotoday.it - Aspettando Farm Cultural Park, al via i lavori nell'ex collegio dei Crociferi: il cantiere sarà un museo

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Unche è anche un, che ospita una prima mostra, dove operai e artisti convivono in vista dell'inaugurazione diprevista a luglio 2025. E' l'idea messa in campo in occasione dell'apertura deidi una porzione dell'exdeiin via Maqueda che