Appalti Pnrr e accoglienza migranti, arresti e sequestri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Misure cautelari personali e sequestri emessi dal gip del Tribunale di Frosinone sono in corso di esecuzione nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione di Appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l'accoglienza dei migranti. E' l''esito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma . Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, destinatari di arresti domiciliari e di misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione. Quotidiano.net - Appalti Pnrr e accoglienza migranti, arresti e sequestri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Misure cautelari personali eemessi dal gip del Tribunale di Frosinone sono in corso di esecuzione nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l'aggiudicazione didi lavori pubblici finanziati cole per l'dei. E' l''esito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma . Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, destinatari didomiciliari e di misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione.

