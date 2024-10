Fanpage.it - Ancora maltempo nel bolognese, a Medicina tracima il torrente Quaderna

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilquesta mattina ha rotto gli argini in un punto in cui erano in corso i lavori per il loro ripristino, dopo l’alluvione dello scorso fine settimana. Coinvolto anche il vicino Comune di Budrio.