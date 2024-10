Allerta meteo, annullata Bologna-Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più Feedpress.me - Allerta meteo, annullata Bologna-Milan Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) La partita fra, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco diMatteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più

