Fanpage.it - Alfonso non trova pace senza Federica, le lacrime a Uomini e Donne: “Come torno a casa?”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)D'Apice non è riuscito a trattenere l'emozione nello studio di. All'ennesimo no da parte dell'ex fidanzataPetagna, con cui aveva partecipato a Temptation Island, il ragazzo è scoppiato in: "Non riesco a nascondermi, non so come tornerò a casadi lei". L'intervento di Maria De Filippi: "Non darti colpe che non hai".