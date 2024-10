Al teatro Italia in scena il musical "Gli sposi promessi" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli APC, compagnia amatoriale bolognese porta a San Pietro in Casale un musical esilarante. Il ricavato andrà a favore di Real San Pietro e Veni Basket, associazioni del territorio.La compagnia teatrale amatoriale “Attori per Caso” (APC) apre la nuova stagione teatrale a San Pietro in Casale Bolognatoday.it - Al teatro Italia in scena il musical "Gli sposi promessi" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli APC, compagnia amatoriale bolognese porta a San Pietro in Casale unesilarante. Il ricavato andrà a favore di Real San Pietro e Veni Basket, associazioni del territorio.La compagnia teatrale amatoriale “Attori per Caso” (APC) apre la nuova stagione teatrale a San Pietro in Casale

