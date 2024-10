Al palaElachem la data zero del tour di Ghali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si allunga l’elenco dei cantanti che scelgono il palaElachem di via Cappuccini per la "data zero" dei loro tour. Sabato sera sarà la volta di Ghali (nella foto) che presenterà molto materiale nuovo ai suoi fans. Da Vigevano parte il Live tour 2023 nei palasport che proseguirà, nel mese di novembre, al Forum di Assago, a Firene, Roma, Casalecchio di Reno (Bologna), Napoli e ancora ad Assago. I biglietti per l’evento di sabato sono acquistabili online sul circuito Ticketone. Il prezzo per un posto in tribuna gold numerata costa 69 euro; per la tribuna centrale numerata 63,23; per la tribuna laterale numerata 51,75. Il parterre in piedi costerà 46 euro. Ilgiorno.it - Al palaElachem la data zero del tour di Ghali Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si allunga l’elenco dei cantanti che scelgono ildi via Cappuccini per la "" dei loro. Sabato sera sarà la volta di(nella foto) che presenterà molto materiale nuovo ai suoi fans. Da Vigevano parte il Live2023 nei palasport che proseguirà, nel mese di novembre, al Forum di Assago, a Firene, Roma, Casalecchio di Reno (Bologna), Napoli e ancora ad Assago. I biglietti per l’evento di sabato sono acquistabili online sul circuito Ticketone. Il prezzo per un posto in tribuna gold numerata costa 69 euro; per la tribuna centrale numerata 63,23; per la tribuna laterale numerata 51,75. Il parterre in piedi costerà 46 euro.

