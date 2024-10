Agricoltura: a Bari buyer esteri alla scoperta dell’uva da tavola italiana (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione della prima edizione di “Luv”, la fiera europea interamente dedicata alla filiera dell’uva da tavola, si è svolta a Bari un’attività di incoming per buyer e importatori esteri, organizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con Ismea. L’iniziativa, denominata “Table Grape Business Tour”, segue di qualche settimana L'articolo Agricoltura: a Bari buyer esteri alla scoperta dell’uva da tavola italiana proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – In occasione della prima edizione di “Luv”, la fiera europea interamente dedicatafilierada, si è svolta aun’attività di incoming pere importatori, organizzata dal Ministero dell’, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con Ismea. L’iniziativa, denominata “Table Grape Business Tour”, segue di qualche settimana L'articolo: adaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agricoltura : a Bari buyer esteri alla scoperta dell’uva da tavola italiana - L’iniziativa, denominata “Table Grape Business Tour”, segue di qualche settimana […]. (Adnkronos) – In occasione della prima edizione di “Luv”, la fiera europea interamente dedicata alla filiera dell’uva da tavola, si è svolta a Bari un’attività di incoming per buyer e importatori esteri, organizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con Ismea. (Periodicodaily.com)