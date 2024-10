Arezzonotizie.it - Abusi edilizi, grandi campioni e un bando comunale. Ecco chi gestirà il primo circolo tennistico nato ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Se non venisse approvata la nostra proposta, e l'impianto fosse dato in gestione ad un'altra società, sarebbe una blasfemia". Scandisce bene le parole Andrea Papponi, dentista e presidente deltennis, nonché campione del mondo medici over 55. Con la racchetta in mano ci sa fare