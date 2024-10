Genovatoday.it - Yoshiwara, il quartiere senza notte

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nello scrigno nascosto tra gli alberi di Villetta Di Negro si trova un luogo incredibile. Già la sua forma è inusuale e non per caso. Non è un contenitore. Lo esploreremo con calma e ne rimarremo meravigliati. Oggetti di epoche lontane che hanno visto luoghi e uomini antichi. Tenuti tra le mani