Welfare Giaccone Sanofi Italia | Premio Global Welfare riconosce impatto nostro modello

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Felice e orgogliosa di ritirare questocheper il suo impegno e soprattutto per l’sociale del suodi. Insosteniamo e investiamo da sempre sul valore di un ambiente di lavoro pienamente inclusivo in cui poter esprimere al meglio il proprio valore. Oggi, in una fase