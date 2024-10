Lanazione.it - Viareggio, scoppia una lite sotto la Torre Matilde: 20enne accoltellato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 - Un ragazzo di circa 20 anni originario del Marocco è statoieri anei pressi della, monumento simbolo della città. Il giovane è rimasto seriamente ferito. Il fatto è avvenuto al culmine di una, le forze dell'ordine stanno indagando sui motivi che l'hanno provocata. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove è arrivato in condizioni critiche ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia diche sono riusciti a fermare l'aggressore - un connazionale del giovane ferito - che è stato arrestato. Maurizio Costanzo