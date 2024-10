Vaiolo delle scimmie, primo caso di nuova variante Mpox in Germania (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, comunica la "conferma del primo caso in Germania di Mpox clade 1b", la nuova variante dell'ex Vaiolo delle scimmie emersa in Africa, considerata più aggressiva. "L'infezione è stata contratta all'estero e rilevata il 20 ottobre", informa oggi l'agenzia Ue che sta "monitorando attentamente Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie, comunica la "conferma delindiclade 1b", ladell'exemersa in Africa, considerata più aggressiva. "L'infezione è stata contratta all'estero e rilevata il 20 ottobre", informa oggi l'agenzia Ue che sta "monitorando attentamente

