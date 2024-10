Imolaoggi.it - Usa, Yellen: ‘nuove sanzioni contro la Russia’

Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Segretario al Tesoro americano Janetha detto martedì che gli Stati Uniti presenteranno nuoveforti volte a frenare gli sforzi bellici della Russia in Ucraina, compresi “gli intermediari in paesi terzi che forniscono alla Russia input critici per le sue forze armate”. Nelle osservazioni preparate per una conferenza stampa all’inizio degli incontri