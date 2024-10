Romatoday.it - UniPomezia, le parole di Suffer "Siamo una squadra che non molla mai"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seconda rimonta consecutiva per l’, che dopo la grande vittoria di una settimana fa contro il Montespaccato riesce a risalire dal 3-1 al 3-3 in casa della Lodigiani, grazie ad un finale di gara di grande cuore. A dare il suo contributo è stato anche Federico, chiamato in causa da