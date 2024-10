Un gol per tempo e il Treviso va, battuto 2-0 il Cjarlins Muzane (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cjarlins Muzane - Treviso 0-2Cjarlins Muzane (3-5-2): Venturini (1’ st Giust); Dionisi, Boi, Fusco; Fornari (10’ st Camara), Steffé, Yabre, Gaspardo (18’ st Benomio), Furlan; Bussi (8’ pt Pegollo), Menato (18’ st Bramante). A disp.: Modolo, Crosara, Castagnaviz, Silvestri. All. Zironelli Trevisotoday.it - Un gol per tempo e il Treviso va, battuto 2-0 il Cjarlins Muzane Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)0-2(3-5-2): Venturini (1’ st Giust); Dionisi, Boi, Fusco; Fornari (10’ st Camara), Steffé, Yabre, Gaspardo (18’ st Benomio), Furlan; Bussi (8’ pt Pegollo), Menato (18’ st Bramante). A disp.: Modolo, Crosara, Castagnaviz, Silvestri. All. Zironelli

