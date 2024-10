Ultime Notizie Serie A: Roma-Inter, le parole di Inzaghi e Juric; Buongiorno sempre più leader del Napoli; Torino, Vanoli ritrova due big (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico Internazionale. Le informazioni vengono Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: Roma-Inter, le parole di Inzaghi e Juric; Buongiorno sempre più leader del Napoli; Torino, Vanoli ritrova due big Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte lepiù rilevanti che riguardano il campionato diA, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcisticonazionale. Le informazioni vengono

DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre : vigilia Champions per Juve e Milan - tra poco il posticipo di Serie A - it. Per entrambi la sensazione è che non saranno in campo dal primo minuto: probabile panchina. twitter. Vediamo, siamo alla finestra”, le parole del tecnico romano a ‘Radio Anch’io Sport’. Più probabile la presenza del turco contro i bianconeri, ma tutto si saprà una volta conosciuto l’esito degli accertamenti. (Calciomercato.it)