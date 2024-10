Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 17:10

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovate ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge di bilancio presentato dal governo che quindi può riniziare il suo iter parlamentare il testo contiene 144 articoli essere esaminato In prima battuta dalla Camera dei Deputati nel provvedimento misure fiscali come il taglio del Cuneo e riordino delle detrazioni enorme sulle pensioni e quelle Sulla revisione della spesa finanzieri del comando provinciale disu disposizione della procura della Repubblica hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale domiciliari di contestuale sequestro nei confronti di 2 soggetti rispettivamente ai procuratori delle società quotate TIM Spa NTT data Italia spa per ipotesi di corruzione tra privati lo rende noto la procura della capitale le perquisizioni sono ...