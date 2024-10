Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 08:10

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno edicola Rivendica L’attacco di sabato contro la casa del primo ministro israeliano Netanyahu i media confermano che il giorno è lanciato dal Libano effettivamente colpito la residenza privata del premier la censura militare spiegano i siti online autorizzato solo ora pubblicazione della notizia tanto che i media hanno pubblicato anche una foto che mostra i danni provocati dal drone sull’edificio intanto lo ha suonato che altri 7 giovani tra i 19 e i 23 anni di Gerusalemme est sono stati arrestati perché sospettati di aver identificato attacchi in Israele per l’iran per cui L’assassinio di uno scienziato nucleare è di un sindaco nel centro del paese e l’Ungheria chiede al Parlamento Europeo di revocare l’immunità per il piazzale Istria Strasburgo difende i diritti umani lo stato di diritto non accetta la ...