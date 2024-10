Tv, crescono ascolti telegiornali: migliore performance per Mentana, Tg1 resta più visto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell'autunno caldo dell'informazione televisiva italiana, buone notizie per i telegiornali del Paese. Secondo lo Studio Frasi sui dati Auditel, pubblicato oggi dal Sole24 Ore, infatti, la stagione tv 2024-2025 debutta con grandi ascolti, laddove spiccano i buoni risultati dei tg 'tradizionali' che reggono dunque all'impatto con i (piccolissimi) schermi degli smartphone. Nel periodo L'articolo Tv, crescono ascolti telegiornali: migliore performance per Mentana, Tg1 resta più visto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell'autunno caldo dell'informazione televisiva italiana, buone notizie per idel Paese. Secondo lo Studio Frasi sui dati Auditel, pubblicato oggi dal Sole24 Ore, infatti, la stagione tv 2024-2025 debutta con grandi, laddove spiccano i buoni risultati dei tg 'tradizionali' che reggono dunque all'impatto con i (piccolissimi) schermi degli smartphone. Nel periodo L'articolo Tv,per, Tg1piùproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tv, crescono ascolti telegiornali: migliore performance per Mentana, Tg1 resta più visto - Nell'autunno caldo dell'informazione televisiva italiana, buone notizie per i telegiornali del Paese. Secondo lo Studio Frasi sui dati Auditel, pubblicato oggi dal Sole24 Ore, infatti, la stagione tv ... (adnkronos.com)

Manovra, Agens, Anav e Asstra: “Insufficienti risorse per il settore Tpl” - (Adnkronos) – "La misura di 120 milioni di euro, prevista dall’art. 97 del disegno di legge di bilancio per il solo anno 2025, recentemente approvato dal Governo, per quanto ... (vivicentro.it)

Agcom: Osservatorio su comunicazioni, Tg1 delle 20 il più visto nel primo semestre 2024 - Nel primo semestre 2024 il Telegiornale (Tg) più visto è il Tg1 delle 20 (con 4,45 milioni di ascolti giornalieri), seguito dal Tg5 ... (agenzianova.com)