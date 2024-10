Turchia attacco terroristico alle porte di Ankara | 4 vittime e 14 feriti hanno preso ostaggi In salvo 11 tecnici italiani – I video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una forte esplosione è stata avvertita ad, nella sede della compagnia aereospaziale Tusas, come riferisce l’agenzia ufficiale turca Anadolu. Dopo il boato, sono stati avvertiti anche degli spari, come rivelato da alcuniche circolano sui social. «C’è stato uncontro gli stabilimenti diKahramankazan della Turkish Aerospace Industries Inc. (Tusas)», fa sapere in un comunicato il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, aggiungendo che «sfortunatamente ci sono dei morti e dei». Leaccertate al momento sono 4, i14, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan da Kazan, dove si trova per il vertice dei Brics. L’azienda aerospaziale, che fa capo direttamente al ministero della Difesa turco, ha sede nel distretto di Kahramankazan, poco fuori dalla capitale