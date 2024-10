Foggiatoday.it - "Tuo nipote è nei guai", anziana cade nel tranello e consegna 5mila euro ai truffatori

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una telefonata le annunciava un grosso "o" in cui era incappato il, e lei - 80enne di Carpino - non poteva non aiutarlo.Come? Offrendo la cospicua somma di denaro - stimata in circa- chiesta al telefono da un uomo, presentatosi come "mediatore" per conto del