Tumori neuroendocrini nuova terapia da uno studio del Pascale

Si chiama Ottavia Clemente, è una giovanissima ricercatrice della scuderia di Salvatore Tafuto, direttore del dipartimento di sarcomi e Tumori rari del Pascale e a Palermo ha vinto il premio «Best Award abstract» per uno studio clinico di fase 2, primo a chiudersi in Europa, relativo ad una nuova terapia sperimentale nei Tumori neuroendocrini metastatici pretrattati. Iniziato nel 2021 e terminato lo scorso giugno lo studio ha l'obiettivo di testare l'associazione di due farmaci, un chemioterapico (il temozolomide) che già dà ottimi risultati in questo tipo di neoplasie, e un farmaco (il cabozantinib) attualmente approvato per i Tumori della tiroide e quelli renali.

