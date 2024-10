Liberoquotidiano.it - Tumori, 860 casi di linfoma mantellare ogni anno, ok Aifa a nuova terapia mirata

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di una, pirtobrutinib, in pazienti adulti conrecidivato o refrattario, precedentemente trattati con un inibitore della tirosin-chinasi di Bruton (Btk). Pirtobrutinib - riporta una nota - è caratterizzato da un meccanismo d'azione innovativo ed è infatti il primo e unico inibitore di Btk reversibile (non covalente) approvato in questi pazienti. Nello studio registrativo Bruin lamolecola ha evidenziato una risposta globale nel 56,7% dei. La durata mediana della risposta è stata di 17,6 mesi. I passi avanti nella cura della malattia sono presentati oggi a Roma in conferenza stampa.