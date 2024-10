Sbircialanotizia.it - Trump e l’elogio all’esercito nazista: “Vorrei avere i generali che aveva Hitler”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell'ex presidente Usa riportate dal generale dei Marine in pensione John Kelly in una serie di interviste A meno di due settimane dal voto per le elezioni Presidenziali Usa, si infiamma il dibattito elettorale dopo le rivelazioni secondo le quali Donaldha elogiato idi Adolfper la loro lealtà