Lettera43.it - Trump accusa i laburisti di interferenze nel voto Usa: la smentita di Starmer

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Donaldhato il Partito laburista britannico dinelamericano. La campagna del candidato repubblicano, come riporta il Financial Times, ha presentato il suo esposto alla Federal Election Commission,ndo il Labour di aver inviato strateghi per aiutare Kamala Harris. Nella documentazione depositata vengono citate informazioni dei media, secondo le quali funzionari– tra cui Morgan McSweeney, capo di gabinetto del primo ministro Keir– hanno viaggiato diverse volte negli Stati Uniti negli ultimi mesi per dare consigli alla campagna elettorale di Harris. Sul sito DonaldJ.com si legge che il partito laburista di «estrema sinistra» ha «ispirato le politiche e la retorica pericolosamente liberali di Kamala».