Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 19:00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazionemolto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina spostamenti ancora penalizzati dal maltempo e continua ad interessare gran parte dell’ hinterland sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti per diversi chilometri in carreggiata interna a partire dall’uscita Ottavia Trionfale fino al bivio per laL’Aquila situazione analoga in carreggiata esterna con le code a tratti dal video con laFiumicino fino a Tuscolana critica la situazione sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto nella galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni tutto ilche proviene dalla Salaria e deviata allo svincolo Batteria Nomentana le code partono addirittura dalla galleria Giovanni XXIII incidente su tratto Urbano dellaL’Aquila Ci sono code tra la tangenziale est via Filippo Fiorentini ...