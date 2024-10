Agi.it - Tra 'Terza Repubblica' e referendum, la partita delle riforme

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Dopo due anni di governo, prosegue il camminoche, nell'intenzione dell'esecutivo, dovrebbero essere i tre pilastri della ''. Un percorso animato da serrate polemiche e non senza rallentamenti, con l'autonomia differenziata, il premierato e la riforma della giustizia cui si stagliano davanti le forche caudine delpopolare. Autonomia differenziata L'unico dei provvedimenti perno di questa stagione del centrodestra a essere diventato legge è l'autonomia differenziata. Il 'ddl Calderoli' è stato approvato sia alla Camera sia al Senato. Il primo via libera, a Palazzo Madama, è arrivato il 23 gennaio, mentre l'ok definitivo di Montecitorio c'è stato il 19 giugno scorso. Il testo, in 11 articoli, definisce le intese tra lo Stato e le Regioni che chiedono l'autonomia differenziata nelle 23 materie previste.