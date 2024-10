Calcionews24.com - Torino, Cairo parla alla squadra: cos’ha detto il presidente

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Urbanoha incontrato ieri laal Filadelfia: ecco cosa haai suoi e a Vanoli ildelGiornata al Filadelfia per Urbano, che ieri ha incontrato laal centro di allenamento dele che ne ha approfittato per fare un discorso a giocatori e staff tecnico. Come