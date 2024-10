Terracina, un refettorio per la scuola dell’Infanzia “Delibera” grazie al Pnrr (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Terracina, 23 ottobre 2024 – Anche la scuola dell’Infanzia Delibera avrà una sala refettorio. Il Comune di Terracina infatti ha ottenuto un finanziamento con fondi Pnrr, per realizzare una sala refettorio nel plesso dell’Istituto Comprensivo Montessori accanto alla scuola primaria Don Adriano Bragazzi di via Balla. Il Comune ha risposto all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del Pnrr per potenziare i servizi di istruzione, finalizzato all’estensione del tempo pieno e delle mense. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Anche laavrà una sala. Il Comune diinfatti ha ottenuto un finanziamento con fondi, per realizzare una salanel plesso dell’Istituto Comprensivo Montessori accanto allaprimaria Don Adriano Bragazzi di via Balla. Il Comune ha risposto all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito delper potenziare i servizi di istruzione, finalizzato all’estensione del tempo pieno e delle mense.

