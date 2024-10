Anteprima24.it - Taurasi, sequestrati 25mila litri di vino ed elevate sanzioni per 3mila euro

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina e di Mirabella Eclano in sinergia con i militari della locale Stazione, coadiuvati da personale dell’A.S.L. di Avellino, durante la campagna di controlli “Agroalimentare”, in agro del comune di, hanno sequestrato circa 25.000disfuso e imbottigliato per assenza di tracciabilità . Al titolare dell’azienda di produzione e trasformazione di, inoltre, venivano3.000diammnistrative per la non corretta applicazione delle procedure esposte nel manuale HACCP. I controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino proseguiranno anche nei prossimigiorni nell’intera provincia irpina al fine di garantire la salubrità dei prodotti vinicoli a tutela della salute del consumatore.