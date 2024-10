Tajani: "Giuli governa bene, saprà tutelare Ministero" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Pescara, 23 ottobre 2024 "Il ministro Giuli governa bene il Ministero della Cultura. saprà lui fare bene per tutelare l'interesse del Ministero, dei suoi dipendenti e dei cittadini che sono in contatto con il Ministero della Cultura". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando in un punto stampa a Pescara il passo indietro di Francesco Spano come capo di gabinetto. Ministero Esteri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Tajani: "Giuli governa bene, saprà tutelare Ministero" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Pescara, 23 ottobre 2024 "Il ministroildella Cultura.lui fareperl'interesse del, dei suoi dipendenti e dei cittadini che sono in contatto con ildella Cultura". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio, commentando in un punto stampa a Pescara il passo indietro di Francesco Spano come capo di gabinetto.Esteri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani : "Giuli governa bene - saprà tutelare Ministero" - Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando in un punto stampa a Pescara il passo indietro di Francesco Spano come capo di gabinetto. Saprà lui fare bene per tutelare l'interesse del ministero, dei suoi dipendenti e dei cittadini che sono in contatto con il ministero della Cultura". (Iltempo.it)

Si lavora per destinare i beni sequestrati alla mafia a studentati - Procedure semplificate per poter destinare i beni sequestrati alla criminalità organizzata alla realizzazione di alloggi per studenti universitari. E' una delle norme cui lavora, secondo quanto si app ... (huffingtonpost.it)

Manovra, Gimbe: 'Salute è ormai un ministero senza portafoglio' - " Nonostante l'encomiabile impegno del ministro Schillaci per aumentare il finanziamento della sanità pubblica, i dati emersi dalla conferenza stampa sulla Legge di Bilancio 2025 mostrano chiaramente ... (ansa.it)

Concorso Ministero della Cultura 2024 2025 per 800 diplomati: Bando in arrivo - Il Ministero della Cultura bandirà un nuovo concorso pubblico per 800 diplomati entro il 2024. A prevederlo è il Piano dei fabbisogni del personale del MIC. Ecco cosa sapere sul bando in arrivo. (ticonsiglio.com)