Fanpage.it - Stuprata da 50 uomini, Gisèle Pelicot al marito: “Abbiamo figli e nipoti, come hai potuto farmi questo?”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si è rivolta per la prima volta aldurante il suo intervento nell'aula di tribunale in Francia dove si sta svolgendo il processo per le violenze sessuali da parte di 50ingaggiati dal partner. La donna, che veniva violentata in stato di incoscienza, si è rivolta all'ex, Dominique. "haitradirmi inmodo?".