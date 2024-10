Sport in tv oggi (mercoledì 23 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 23 ottobre 2024) oggi, mercoledì 23 ottobre, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis con la stagione indoor entrata sempre più nel vivo. A Vienna Matteo Berrettini sarà impegnato negli ottavi di finale e affronterà il difficile ostacolo rappresentato da Frances Tiafoe. Il tennista romano va a caccia di soddisfazioni per guadagnare punti in classifica. A Guangzhou (Cina), Lucia Bronzetti cercherà di proseguire nell’avventura in Asia. Nella serata odierna tanto calcio e basket con le massime competizioni per club, con la Champions League che vedrà impegnate Atalanta e Inter, mentre nell’Eurolega e nell’Eurocup la Virtus Bologna e Trento avranno Come target il risultato pieno. Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 23 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)23, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul tennis con la stagione indoor entrata sempre più nel vivo. A Vienna Matteo Berrettini sarà impegnato negli ottavi di finale e affronterà il difficile ostacolo rappresentato da Frances Tiafoe. Il tennista romano va a caccia di soddisfazioni per guadagnare punti in classifica. A Guangzhou (Cina), Lucia Bronzetti cercherà di proseguire nell’avventura in Asia. Nella serata odierna tanto calcio e basket con le massime competizioni per club, con la Champions League che vedrà impegnate Atalanta e Inter, mentre nell’Eurolega e nell’Eurocup la Virtus Bologna e Trento avrannotarget il risultato pieno.

