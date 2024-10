Fanpage.it - Sparò con la fiocina nell’occhio della vicina, torna libero. Per i giudici “non può sostenere un processo”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Secondo un giudice Pasquale Serra, 60enne che il 2 giugno del 2023con un fucile da sub unanell'occhiodi casa Petronela Codreanu, non sarebbe in grado diun processo, come ha certificato una perizia psichiatrica.