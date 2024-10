Frosinonetoday.it - Sora, spaccio di droga: cinquantunenne dai domiciliari finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era stata trovata con della cocaina in auto ed era finita agli arrestima aveva continuato nella sua attività die per questo motivo nelle ore scorse è finita in. I poliziotti del Commissariato diha eseguito l’aggravamento di una misura cautelare personale a