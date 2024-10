Anteprima24.it - Sicurezza stradale, la ricetta del campione Formula Uno Monterimini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, ilautomobilistico diUno che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi. Il pilota Andrea Montermini ha incontrato gli studenti dell‘istituto agrario De Sanctis, portando la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva mal riuscita, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione.