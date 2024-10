Lanotiziagiornale.it - Settimana corta, vittoria delle opposizioni unite: resta in piedi la proposta per la riduzione dell’orario di lavoro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostante le tensioni e lo scontro con la ministra del, Marina Calderone, per una volta maggioranza e opposizione trovano l’accordo, almeno in commissione. Ladi legge sulla, che prevede ladia parità di salario, non viene affossata e approderà nell’Aula della Camera senza mandato al relatore e senza che vengano votati gli emendamenti in commissione. Evitando così anche ladi Fratelli d’Italia di sopprimere il testo. L’opposizione rivendica quello che definisce un proprio “successo” con l’approdo previsto per lunedì del testo in Aula. L’intenzione è di avviare la discussione generale e poi interrompere l’esame per la concomitanza con la manovra, per riprenderlo a gennaio.